Вакцинированным «бустером» в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат

Тем, кто ревакцинирован «бустерной» дозой, будет выдан бессрочный «Сертификат вакцинации».

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB).

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В заявлении отмечается, что вакцинация является наиболее эффективным способом предотвращения осложнений от новых и быстро распространяющихся штаммов вируса COVID-19.

В настоящее время в стране идет процесс вакцинации в соответствии со «Стратегией вакцинации от COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы». В результате активного участия населения в вакцинации эпидемиологическая ситуация в Азербайджане остается стабильной.