Сделан выговор педагогу, на уроке которого учащиеся клали ноги на стол

«Руководство школы провело расследование в связи с видеозаписью, на которой видны не соответствующие учебному процессу действия учащихся в классной комнате, учителю-предметнику вынесен выговор за недочеты в организации урока». Об этом АПА сообщили в полной средней школе № 165.

Подготовлено представление для принятия дисциплинарных мер в отношении заместителей директора школы.

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Также сотрудниками правоохранительных органов были получены объяснения от родителей и учеников. Ученики принесли извинения и сказали, что больше не совершат подобных действий. Учащиеся взяты на учет для проведения профилактических мероприятий.

Как сообщили в Управлении образования г.Баку, в общеобразовательных учреждениях проводятся соответствующие мероприятия с целью регулирования отношений между учителями и учащимися и повышения психологической устойчивости детей.