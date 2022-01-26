Достигнута договоренность о начале деятельности погранично-пропускного пункта «Худаферин»

«Открытие авиарейса Баку-Тебриз-Баку, а также передвижение пассажирских поездов по железнодорожной линии Тебриз-Нахчыван являются итогом визита в Баку министра дорог и градостроительства Ирана Рустама Гасими».

Об этом заявил губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Абедин Хоррам, передает АПА.

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«Вопросы совместного сотрудничества иранских частных компаний в железнодорожном строительстве, участия в реконструкции освобожденных территорий, строительство автомобильного моста, создание промышленного городка в Джабраильском районе, запуск турбин Худаферинских гидроэлектростанций, начало деятельности погранично-пропускного пункта «Худаферин» являются успешными договоренностями, достигнутыми в ходе визита», — отметил он.