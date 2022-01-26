В Азербайджане религиозные структуры смогут получать пожертвования на карту

В Азербайджане религиозные структуры будут получать пожертвованные им денежные средства посредством банковской карты и электронных платежных систем.

Это нашло отражение в проекте поправки к статье 18-й закона «О свободе вероисповедания», передает Report.

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Поправкой религиозные структуры могут обратиться за добровольным пожертвованием и получить эти пожертвования наличными или посредством банковской карты, почты, электронных платежных систем, а также через интернет.

Действующий пункт статьи 18-й закона «О свободе вероисповедания» приведен в следующей редакции: «Религиозные структуры могут обращаться и получать добровольные пожертвования».