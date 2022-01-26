В Шеки мужчина пытался сжечь здание Госфонда соцзащиты

В Шеки задержан мужчина, который пытался сжечь здание Государственного фонда социальной защиты. Об этом Report сообщил старший инспектор Шекинского районного отдела пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Махир Масимов.

Он сообщил, что днем 25 января в отдел полиции поступила информация о том, что неизвестный облил окно Шекинского отделения Госфонда социальной защиты бензином и поджег его.

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В результате операции в Евлахском районе задержан и доставлен в отделение житель города Мурад Ахмедов, подозреваемый в совершении деяния, являющийся психически больным, состоящим на учете в психиатрической больнице с 2010 года.

Ведется расследование.