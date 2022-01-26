Госкомиссия закупила дроны для определения мест неизвестных могил

«После Великой Победы в Отечественной войне увеличилось число обращений в Государственную комиссию, в том числе в соответствующие государственные структуры, связанных с поиском наших граждан, пропавших без вести в Первой Карабахской войне». Об этом в интервью АПА сказал секретарь, руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

Он сказал, что эти обращения стали поступать сразу после подписания трехстороннего заявления:

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«По поручению Президента Азербайджанской Республики Государственная комиссия с первых дней начала подготовку к проведению соответствующих работ на местах захоронения на освобожденных от оккупации территориях. Учитывая интерес общественности, хочу довести до сведения, что ситуация в этой сфере была проанализирована, и по поручению руководства страны создана особая группа из специалистов соответствующих государственных структур, занимающихся поиском, эксгумацией и идентификацией тел на освобожденных от оккупации территориях».

В нее вошли рабочая группа Государственной комиссии, специалисты Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства здравоохранения, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной безопасности, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, Государственной пограничной службы, Агентства по разминированию и Национальной Академии Наук Азербайджана».

Исмаил Ахундов отметил, что основная задача этой группы заключается в ведении поиска на основе информации, имеющейся в Государственной комиссии и которая будет получена в будущем, определении мест захоронения, проведении эксгумации и идентификации.

«По поручению председателя Государственной комиссии Али Нагиева предусматривается применение самых современных технологий для проведения поисковых работ. С этой целью ведутся подготовительные работы для использования соответствующей технологии дронов, которая уже существует в мире. По указанию председателя Госкомиссии дроны уже закуплены и доставлены в Азербайджан».