Число заразившихся новым штаммом коронавируса в Азербайджане продолжает расти

Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями распространили совместную информацию.

В информации говорится:

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«Как известно, в Азербайджане срок карантина для лиц, заразившихся коронавирусной инфекцией (COVID-19) и тех, кто находился с ними в тесном контакте, сокращен с 14 дней до 7 дней. В связи с изменением срока карантина число вылечившихся от инфекции сегодня достигло 5197 человек. По данным на 25 января 2022 года в течение дня сдано 11 525 тестов на выявление новых случаев заражения. В итоге выявлено 2468 новых случаев заражения. Сегодня от коронавируса умерли 13 человек. Наблюдения показывают, что число заразившихся новым штаммом коронавируса продолжает расти. Несмотря на резкий рост числа случаев заражения, среднесуточный показатель госпитализации лиц, сдавших позитивный тест, остается стабильным. Главная причина этого заключается в том, что лица, привившиеся против коронавируса, в случае заражения коронавирусной инфекцией переносят заболевание легко. Призываем наших граждан для защиты от нового штамма привиться второй дозой или с учетом ослабления иммунитета через 5 месяцев после заражения и выздоровления вакцинироваться бустерной дозой для повышения уровня антител в организме. Наряду с вакцинацией нужно также соблюдать требования карантинного режима. Соблюдение физической дистанции, использование маски и соблюдение правил гигиены – это единственный способ защититься от заболевания вне зависимости от вариантов вируса и вернуться к нормальной жизни».