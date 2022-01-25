Новый мост избавит от пробок на ирано-азербайджанской границе, заявил Мустафаев

«Строительство нового автомобильного моста через Астарачай предотвратит пробки на ирано-азербайджанской границе».

Об этом заявил заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев на церемонии закладки фундамента моста.

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“Когда мы ехали сюда, множество грузовиков стояли вдоль дороги. Это связано с неудовлетворительными условиями. Этот мост также предотвратит образование пробок», — приводит «Репорт» слова Ш.Мустафаева.

Он также затронул возможности нового моста: «Пандемия нанесла удар по торговым связям между странами. Однако между Ираном и Азербайджаном такой проблемы не возникло. Мы не остановили ни торговлю, ни экспорт. Наш товарооборот возрос на 30% по сравнению с предыдущим годом. В грузоперевозках этот рост составляет 62%. Сегодня мы приступили к одной из работ. Через год это строительство будет завершено и будут созданы хорошие условия. И народы заживут лучше, и наши доходы возрастут”.