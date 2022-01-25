Украинских военных начали обучать работе с британским вооружением

Украинские военнослужащие совместно с британскими инструкторами проходят обучение и подготовку с применением противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые ранее поставила в страну Великобритания. Об этом сообщил ректор Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Павел Ткачук на своей странице в Facebook.

По его словам Ткачука, вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВСУ будут способны «не только эффективно применять эти ПТРК, но и смогут сами обучать других».

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

18 января Минобороны Украины сообщило, что страна получила партию военной помощи от Великобритании в виде легких противотанковых средств.