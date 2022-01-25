Повредившие памятник Тагиеву вандалы арестованы

Суд вынес решение в отношении вандалов, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву в Сабаильском районе столицы.

Как сообщили в МВД, Сабаильский районный суд приговорил Вугара Тагизаде 1991 года рождения, и Аллахверди Мамедли 1996 года рождения, к двум месяцам лишения свободы.

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Продолжается расследование по статьям 221 (хулиганство) и 246 (умышленное уничтожение или повреждение памятников истории и культуры) Уголовного кодекса. По итогам расследования собранные материалы будут направлены в суд для рассмотрения.