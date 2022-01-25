Ведется подготовка к внедрению в Азербайджане турецкой модели приемной семьи

В качестве альтернативного варианта проживания лишенных родительской опеки детей в государственных учреждениях во многих странах мира применяется модель приемной семьи. Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Отмечено, что данная модель предполагает передачу этих детей в приемные семьи, тем самым создавая условия для их проживания в семейной среде. Потому что в семейной среде к детям применяется индивидуальный подход, что положительно влияет на их развитие, интеграцию в общество.

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«В Азербайджане также будет внедрена модель приемной семьи, и для этого ведется подготовительная работа. Особое значение придается использованию опыта братской Турции в этой области. С этой целью между Министерством труда и социальной защиты населения и Министерством семьи и социальных услуг Турецкой Республики осуществляется последовательный обмен опытом», — отмечается в сообщении.

Отметим, Министерство семьи и социальных услуг Турции также распространило информацию о том, что компетентные органы двух стран начали работу по внедрению модели приемной семьи в Азербайджане.