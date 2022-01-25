Авиарейсы Баку-Стамбул-Баку откладываются до завтра (обновлено)

Согласно официальной информации, полученной из аэропорта Стамбула, из-за сильного снегопада до 00:00 26 января (по местному времени) аэропорт приостановил работу. Об этом сообщили в AZAL.

В связи с этим выполнение всех запланированных рейсов AZAL как по маршруту Баку-Стамбул, так и по маршруту Стамбул-Баку перенесено на первую половину завтрашнего дня.

В AZAL просят всех пассажиров получать обновленную информацию в колл-центре авиакомпании, представительстве AZAL в Стамбуле, в СМИ и на официальных страницах компании «Азербайджанские авиалинии» в социальных сетях.

***

Закрытие аэропорта Стамбула из-за сильного снегопада привело к задержке рейсов ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) Баку-Стамбул и Стамбул-Баку (24 и 25 января).

Как сообщили в AZAL, указанные рейсы будут выполняться по согласованию с аэропортом Стамбула.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

В настоящее время задерживаются два рейса из Баку. Пассажиров планируется доставить в Стамбул сегодня вечером. Полет будет выполняться на Airbus A340 — самом большом широкофюзеляжном самолете авиакомпании.

Также сегодня – во второй половине дня и вечером — планируется выполнить два рейса из аэропорта Стамбула в Баку.

Пассажиров просят связаться с офисом AZAL в аэропорту Стамбула.

Пассажиры будут зарегистрированы на ближайший рейс Стамбул-Баку.

Пассажиры указанных рейсов могут получить обновленную информацию в колл-центре авиакомпании, представительстве AZAL в Стамбуле или в СМИ.