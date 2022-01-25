Дежурная часть: за решетку из-за двух манатов   

В Баку обчистили кассу магазина

55 тысяч манатов не досчитались работники магазина Elmalı, расположенного на проспекте Азадлыг в Бинагадинском районе. Как сообщили в правоохранительных органах, владелец магазина Э.Насиров (1990 г.р.) обратился с жалобой в 4-е отделение полиции и показал, что указанная сумма украдена из кассы торгового объекта. В настоящее время полиция работает над выявлением подозреваемого в краже.

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За решетку из-за двух манатов

В минувшее воскресенье сотрудники 20-о отделения полиции Насиминского района по подозрению в хулиганстве задержали жителя столицы А.Ализаде. В полиции сообщили, что в ходе расследования выяснилось, что подозреваемый имеет также причастность к разбойному нападению, совершенному 23 января в три часа ночи в доме № 203 на улице Алатава-3. Ализаде обвиняется в том, что с ножом напал на жильца дома Н.Ахмедова, нанес ему ранение в области ноги и отнял все имевшиеся у жертвы деньги. А в кармане у пострадавшего было всего лишь два маната. Однако это никак не умаляет тяжесть совершенного преступления. Теперь мужчине придется нести ответственность за разбой.

В Баку похищен сейф с деньгами

Кража совершена 24 января в Бакинском патологическом центре, расположенном в Наримановском районе на улице Ахмеда Раджабли. Ночью неизвестный проник в здание путем подбора ключа к дверному замку и вынес оттуда небольшой сейф, в котором по утверждению работников центра, хранились 63 тысячи манатов. Расследованием кражи занялись сотрудники 17-о отделения полиции указанного района. Пока по факту никто не задержан.

Отметим, что за минувшие сутки по столице Азербайджана зарегистрированы 32 кражи частного и два хищения государственного имущества. Все хищения в основном мелкие.

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