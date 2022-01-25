В МВД назвали причины отмены регистрации граждан в отделении полиции

В последние дни распространилась информация об аннулировании временной регистрации граждан в отделах полиции.

Как сообщил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев, при поступлении в управление полиции запросов в отношении граждан, временно зарегистрированных в отделах полиции, по вопросам брака, развода, военной мобилизации или иным вопросам, наблюдались некоторые негативные явления: «Возникали трудности с поиском людей, временно зарегистрированных в полиции. Целью принимаемых в настоящее время мер является предотвращение подобных случаев».

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Представитель МВД отметил, что граждане, которые не могут нигде зарегистрироваться, должны обратиться в управление полиции по месту своего проживания и сообщить адрес проживания. В этом случае вопрос о регистрации может быть пересмотрен.