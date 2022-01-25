Первые результаты борьбы с «парковочной» мафией: в ходе рейдов задержаны 35 «парковщиков»

В связи с незаконной парковкой автомобилей в Баку в ходе рейдов, проведенных дорожной полицией в минувший день, было составлено около 1000 штрафных протоколов.

Об этом сообщил главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли.

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Он отметил, что в ходе рейдов были задержаны и оштрафованы около 35 человек, которые представились «парковщиками».

A.Аскерли подчеркнул, что рейды дорожной полиции продолжаются.