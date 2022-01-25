Впервые 30 лет! Рабочие поезда начали ходить до станции Махмудлу Джабраильского района: видео

Как сообщили в Рабочей группе по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, строительные работы, предусмотренные на первом этапе проекта железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, являющейся важной частью Зангезурского коридора, уже завершены на 70%. Рельсы протяженностью 23 км проложены до станции Махмудлу освобожденного от оккупации Джабраильского района, начаты работы по наладке.

Об этом говорится в заявлении ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

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Отмечается, что протяженность железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, фундамент которой был заложен Президентом Азербайджана в феврале 2021 года, составляет 110,4 км.

Строительные работы выполняются в 3 этапа. Первый этап — 30 км, охватывающий станции Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, второй этап — 55 км, охватывающий станции Султанлы, Гумлаг, третий этап — 25,4 км, охватывающий станции Миндживан, Бартаз и Агбенд.

В рамках проекта планируется построить 8 станций, 3 тоннеля, 41 мост, 3 галереи, 4 путепровода и около 300 искусственных инженерных сооружений.

По первому этапу уже выполнено 90% земляных работ, полностью построены 40 водопропускных труб, 9 мостов, 4 перехода для животных, 52 запасных перехода. На участке дороги протяженностью в 23 км установлено верхнее строение пути. Таким образом, созданы необходимые условия для движения рабочих поездов от станции Горадиз Физулинского района до станции Махмудлу Джабраильского района.