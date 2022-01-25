Срок карантина для заболевших COVID-19 до 24 января тоже сокращен до 7 дней

Срок карантина для инфицированных COVID до 24 января также сокращен до 7 дней.

Об этом говорится в совместном сообщении Минздрава, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями.

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Отмечается, что сокращенный до 7 дней срок карантина лиц, инфицированных новой мутацией вируса COVID-19, распространяется также на лиц с положительным результатом ПЦР-теста, полученным до 24 января, и людей, имевших тесные контакты с инфицированными.