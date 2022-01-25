Вблизи бакинского бульвара спасли бросившегося в море человека

В Баку была предпринята попытка суицида.

Об этом сообщает МЧС.

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На горячую линию министерства «112» поступила информация о том, что вблизи Приморского национального парка в Сабаильском районе один человек тонет в море (примерно в 600 м. от ближайшего спасательного пункта, неподконтрольная территория).

В результате оперативного вмешательства спасателей Государственной службы малых судов и спасения на воде МЧС гражданин был спасен и передан в соответствующие органы.