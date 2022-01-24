9 человек стали жертвами ковида в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 757 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 302 пациента признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 9 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

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С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 634488 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 612594 человека благополучно прошли лечение, 8619 пациентов скончались.

В активной фазе заболевания числится 13275 человек, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 6070424 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 5145 — за минувшие сутки.