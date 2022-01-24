Азербайджан открыл 297 уголовных дел против армян

В прошлом году органами Военной прокуратуры было зарегистрировано 1846 уголовных дел.

Об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии по итогам прошлого года.

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По его словам, 530 из них были связаны с коррупционными преступлениями. Было отмечено, что по уголовному делу, расследуемому Военной прокуратурой в связи с преступлениями против человечности, а также военными преступлениями, совершенными против азербайджанцев членами незаконных армянских вооруженных формирований, на сегодняшний день в отношении 297 лиц возбуждены уголовные дела по статьям 103 (геноцид), 113 (применение пыток), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов) Уголовного кодекса, они были объявлены в розыск.

