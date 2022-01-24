Рейс AZAL Стамбул-Баку задерживается из-за непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Стамбуле (сильный снегопад) задерживается рейс AZAL Стамбул-Баку, сообщила пресс-служба AZAL.

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«В настоящее время пассажиры рейса находятся в здании пассажирского терминала и будут обеспечены едой и напитками. Самолет вылетит из Стамбула, как только будет получено на это разрешение стамбульского аэропорта», — говорится в сообщении компании.