В телефоне Саргсяна обнаружили видео с координатами товузского села

В Баку завершено судебное следствие по делу обвиняемых в терроризме армян – Ишханом Саргсяном и Владимиром Рафаэляном.

В документах дело отмечено, что при экспертизе мобильного телефона Ишхана Саргсяна был обнаружен видео-файл, снятый в 2019 году, по которому определены координаты села Агбулаг Товузского района Азербайджана. В 40 км от этого села — на территории села Эйюблу находится станция нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

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Также в мобильном телефоне Саргсяна были также обнаружены снимки села Юхары Айрым Кяльбаджарского района перед установкой мины, пишет АПА.

Прокурор попросил у суда время для выступления. Судебный процесс назначен на 28 февраля.