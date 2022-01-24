Вильяму Гаджиеву предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия

Началось судебное следствие по уголовному делу бывшего главы ИВ Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

На заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева адвокаты обвиняемого сообщили о состоянии здоровья подзащитного, передает АПА. Защитники отметили, что обвиняемый страдает тяжелой болезнью и некоторое время назад был прооперирован.

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Было ходатайствовано о том, чтобы обвиняемый сидел в зале суда, а мера пресечения была заменена на домашний арест.

Суд не удовлетворил ни одно из поданных ходатайств.

Прокурор объявил обвинительный акт, согласно которому были выявлены обоснованные подозрения в том, что Вильям Гаджиев за взятки предоставил лицам, стоящим в очереди на жилье, квартиры в многоквартирном жилом доме, построенном за счет средств государственного бюджета в городе Имишли.

Вильям Гаджиев также признан виновным в незаконном хранении оружия. В связи с этим ему дополнительно предъявлено обвинение по статье 228.1 УК .

Дав показания в суде, экс-глава исполнительной власти заявил, что не признает себя виновным по уголовному делу.

Процесс будет продолжен 28 января.