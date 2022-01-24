Повышаются штрафы за остановку автомобиля в неположенном месте

За остановку или стоянку транспортных средств на пересечении проезжих частей устанавливается новый штраф.

Это отражено в предлагаемом изменении в Кодекс об административных правонарушениях, внесенном в повестку заседания Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, которое состоится 25 января, передает АПА.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Согласно проекту, за незаконную остановку или стоянку на тротуарах, а также на пересечении проезжей части и ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части предлагается установить штраф в размере 40 мантов.

В то же время за остановку или стоянку других транспортных средств на остановке транспортных средств общего пользования, обозначенной дорожными разметками 1.17, 1.17.1, при отсутствии такой площадки ближе 15 метров с обеих сторон дорожных знаков 5.12, 5.13, а также на стоянках такси, обозначенных знаком 5.14, будет наложен штраф в размере 40 манатов.