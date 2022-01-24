Россия возвращает в Азербайджан партию перца весом 15 тонн

Специалисты управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям выявили западный цветочный трипс в прибывшей из Азербайджана партии перца весом почти 15 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на складе временного хранения ООО «Фуд логистик», в ходе карантинного фитосанитарного контроля при досмотре партии свежего перца в количестве 15 тонн (происхождением Республика Азербайджан) был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande)», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами подведомственного службе ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».

«В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации партия зараженной подкарантинной продукции будет возвращена в адрес грузоотправителя на территорию Республики Азербайджан», — заключили в ведомстве.