Обнародован список мест, которые посетят отправившиеся в Шушу и Агдам пассажиры

Обнародован список мест, которые посетят пассажиры, отправившиеся в Шушу и Агдам.

Пассажиры в Шуше посетят равнину «Джыдыр-дюзю», музейный комплекс-мавзолей Вагифа, дом-музей Бюльбюля, мечеть Йухары Гевхар-ага, мечеть Ашагы Гевхар-ага, участок перед административным зданием Исполнительной власти, «расстрелянные бюсты», дом-музей Хуршидбану Натаван, родник «Хан гызы» и Шушинскую крепость, сообщает АПА.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

В городе Агдам запланирована поездка по следующим направлениям:

Дворцовый комплекс-имарат Панахали хана, Музей хлеба, Аллея шехидов, Драматический театр, Джума-мечеть, мечеть Гияслы и крепость Шахбулаг.

Отметим, что по каждому маршруту назначены сопровождающие соответствующего специального представительства и гид Государственного агентства по туризму.

Отметим, что сегодня из Баку в Шушу отправился первый пассажирский автобус.