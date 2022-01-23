Ингаляция алкоголем помогает снизить вирусную нагрузку

Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников, посоветовавший россиянам защищаться от коронавируса с помощью водки, заявил, что этот способ действительно поможет не заразиться. Об этом он сообщил «Пятому каналу».

По его словам, ингаляция алкоголем действительно помогает снизить вирусную нагрузку.

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«Если его в небольшом количестве накапать на маску и немного подышать, это, конечно, не защитит от заболевания, но снизит вирусную нагрузку», — сказал он.