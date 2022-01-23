Вагиф Асадов заявил о борьбе с незаконными парковками

В целях устранения вызывающих справедливое недовольство граждан случаев незаконного использования в личных интересах дорог в столице, а также парковочных площадок, полиция примет совместные со всеми районными отделами полиции меры по борьбе с такими случаями.

Об этом заявил начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов. Он сообщил, что в ходе расследования и наблюдений подтвердились факты незаконного использования многих площадок под автостоянки и вымогательства денег у граждан различными лицами. «Эти люди носят разную форму и используют разные предлоги, чтобы выразить свои привилегии. Безусловно, правила дорожного движения, как и другие охраняемые законом права и обязанности, должны беспрекословно выполняться».

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В.Асадов отметил, что все сотрудники Главного управления полиции Баку, территориальных управлений полиции и Управления государственной дорожной полиции приступили к процессу усиленного регулирования в рамках дополнительного плана действий по усилению механизма контроля: «Будут предприняты соответствующие меры по предотвращению незаконного сбора денежных средств на незаконных стоянках. Поэтому требуем от тех, кто этим занимается, воздержаться от этой деятельности. В противном случае полиция примет соответствующие меры».

«Отметим, что будут приняты строгие меры в отношении лиц, занимающихся незаконной парковкой. Полицейские приступят к работе в этом направлении завтра. Поэтому юридические или физические лица, а также те, кто использует некоторые имена, будут привлечены к уголовной ответственности за создание незаконной парковки. Мы еще раз призываем тех, кто в любой форме вступает в конфликт с полицией и пытается уйти от ответственности под разными предлогами, воздержаться от подобных действий!» — добавил он.

