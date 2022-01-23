13 человек стали жертвами ковида в Азербайджане, зарегистрировано 1697 новых случаев заражения

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 1697 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 526 пациентов признаны излечившимся от COVID-19.
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За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 13 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.
С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлен в общей сложности 633731 случай заражения коронавирусом, из этого числа 612292 человека благополучно прошли лечение, 8610 пациентов скончались.
В активной фазе заболевания числится 12829 человек, зараженный COVID-19.
За указанный период в стране было проведено 6065279 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8851 — за минувшие сутки.