Ученые нашли технологию борьбы с облысением

Разработчики утверждают, что смогли перепрограммировать обычные клетки в стволовые, которые можно использовать для создания волосяных фолликул. Процесс проходит в несколько этапов: сбор клеток, их перепрограммирование, выращивание новых клеток, добавление их к коже головы. Через один-три месяца ожидается рост волос.

Пока технология еще далека от того, чтобы использовать ее на людях. Однако ее эффективность уже доказана на мышах.

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«Мы надеемся в конечном итоге продемонстрировать эффективность в испытаниях на людях и сделать наш продукт коммерчески доступным, но в данный момент мы находимся на ранних стадиях всего процесса», — рассказал Эрнесто Лухан, которого цитирует «Вокруг света» со ссылкой на Fortune.