По подозрению в незаконной охоте задержан житель масаллинского села

В Масаллинском районе задержано лицо, занимающийся незаконной охотой.

Как говорится в сообщении Лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД, в результате оперативных мероприятий сотрудников районного отделения полиции в связи с незаконной охотой в качестве подозреваемого был задержан житель села С.Тахиров.

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В ходе осмотра у него было обнаружено и изъято охотничье ружье марки «İJ» и незаконно добытый дикий кролик.

По факту ведется расследование.