Тяжелое ДТП в Геранбое: есть погибшие и раненые (обновлено)

В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В результате столкновения автомобилей BMW и «ВАЗ 21099» в поселке Гызылгаджиллы два человека погибли, еще пятеро получили тяжелые ранения. Жертвами аварии стали Танрывердиева Айбениз Али гызы (1969 г.р.) и Танрывердиева Вазифа Али гызы (1964 г.р.).

Пострадавшие – Ализаде Джамиля Расул гызы (2013 г.р.), Алиев Расул Эльдар оглу (1982 г.р.), Алиева Санам Мамед гызы (1990 г.р.), Алиева Дилара Эльдар гызы (1972 г.р.), Оруджев Икрам Ибрагим оглу (1984 г.р.) госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ведется расследование.

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В Геранбойском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент зафиксирован в поселке Гызылгаджилы, сообщает Report.

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По предварительным данным, в аварии погибли два человека, есть пострадавшие, которые сразу же были доставлены в больницу.

Личности погибших и раненых устанавливаются.