В Баку будет пасмурно, но без осадков

В Азербайджане обнародован прогноз погоды на 24 января.

Погода в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачной, преимущественно без осадков.

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Утром местами будет туман, сообщили в Национальном управлении гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, погода в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачной, преимущественно без осадков. Утром местами будет туман.