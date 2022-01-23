В Баку будет пасмурно, но без осадков

В Азербайджане обнародован прогноз погоды на 24 января.
Погода в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачной, преимущественно без осадков.
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Утром местами будет туман, сообщили в Национальном управлении гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, погода в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачной, преимущественно без осадков. Утром местами будет туман.