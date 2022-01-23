В Балкенском районе в огне пожара сгорел старик

Во время пожара в Балакенском районе погиб 75-летний мужчина, сообщает МЧС.

Так, в селе Герекли загорелись легковоспламеняющиеся конструкции одноэтажного вспомогательного здания общей площадью 12 кв.м.

всех жителей», — сказано в документе.

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В ходе осмотра места пожара сотрудники МЧС обнаружили обгоревшее тело Зумрата Наджмаддина оглы Османова, 1947 года рождения.

По факту ведется следствие.