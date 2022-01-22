В Мингячевире мать и дети отравились угарным газом, погибла 7-летняя девочка

В Мингячевире произошел несчастный случай.

Инцидент зафиксирован в одном из домов в микрорайоне.сообщает Report.

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Так, Ширинова А., 1990 года рождения и ее малолетние дети отравились угарным газом в ванной комнате.

Все трое при помощи родственников были доставлены в больницу, но жизнь 7-летней девочки спасти не удалось.

Состояние матери и ее 10-летней дочери удовлетворительное, в настоящее время они находятся на лечении.

По факту ведется расследование.