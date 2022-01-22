Германия вслед за США опровергла слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов в Украине

МИД Германии после появившихся в СМИ сообщений о планах по эвакуации семей сотрудников посольства в Украине заявил, что подобных мер не проводится, передает в субботу агентство dpa.

По сообщению dpa, в германском МИД отметили, что дипведомство в связи с ситуацией вокруг Украины в настоящее время не проводит каких-либо «мер по сокращению персонала посольства» или же по эвакуации членов их семей. «Мы очень внимательно следим за состоянием безопасности персонала наших представительств в Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне», — добавили в министерстве.

Ранее Bild писал о том, что МИД ФРГ начал работу над планом эвакуации семей дипломатов из Украины. По данным издания, родственников сотрудников посольства планируется вывезти из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

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