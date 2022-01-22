Баку и Тегеран ускорят строительство гидроузлов и ГЭС в Восточном Зангезуре

Баку и Тегеран договорились об ускорении работ по возведению гидроузлов и ГЭС«Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Соответствующее решение было принято в ходе встречи членов совместной технической комиссии по завершению строительства гидроузлов и ГЭС «Худаферин», «Гыз Галасы», прошедшей 18-19 января на гидроузле «Гыз Галасы», сообщили в субботу в министерстве энергетики Азербайджана.

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«Принято решение увеличить усилия по ускорению процесса строительства гидроузлов и ГЭС, имеющих особое значение для обеспечения поливной водой сельскохозяйственных угодий, а также удовлетворения потребностей освобожденных территорий в электроэнергии», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, на заседании были обсуждены предстоящие работы.