Минздрав обратился к населению в связи с омикрон-штаммом коронавируса. В рекомендациях отмечается о необходимости носить медицинскую маску, часто мыть руки или пользоваться антисептическими средствами, соблюдать физическую дистанцию, держаться подальше от мест скопления людей, вакцинироваться.

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Зараженным вирусом лицам рекомендуется максимально изолироваться от членов семьи, часто проветривать помещение, измерять температуру тела два раза в день, принимать много жидкости, соблюдать режим сна, при высокой температуре (38℃ и выше) принимать жаропонижающие препараты.

«Если вас беспокоит высокая температура (>38.5℃, не подвергающаяся воздействию жаропонижающих препаратов) в течение более 5 дней, сообщите об этом семейному врачу (участковому врачу). Не принимайте антибиотики, противовирусные, гормональные, иммуностимулирующие средства и внутривенные жидкости в домашних условиях. Не принимайте лекарства по рекомендации соседа, родственника, знакомого. Не лечитесь по рекомендации среднего медицинского персонала», — сказано в сообщении.

В Минздраве также напомнили, что вакцинация остается самым эффективным средством в борьбе с любой мутацией вируса и призывали граждан вакцинироваться бустерной дозой.