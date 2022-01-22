В Азербайджане сокращается срок карантина по СOVID-19 до 7 дней

В Азербайджане сокращается период карантина для лиц с положительными результатами ПЦР-теста и их близких контактов – с 14 дней до 7 дней, говорится в совместном сообщении Минздрава, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями.

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В заявление отмечено, что решение принято с учетом международного опыта и результатов существующих научных исследований.