ВОЗ одобрила применение вакцины Pfizer для детей старше пяти лет

Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование препарата Pfizer для вакцинации детей в возрасте 5—11 лет. Об этом говорится на сайте SAGE.

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Консультативная группа ВОЗ рекомендовала расширить использование вакцины Pfizer для детей в возрасте 5—11 лет.

Как уточняется, для детей рекомендована уменьшенная дозировка в 10 мг.