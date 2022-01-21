Эти продукты могут защитить вас от «омикрона»

В период распространения омикрон-штамма в рацион необходимо добавить сало, масло гхи и другие жиры животного происхождения. Такой рекомендацией поделилась профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), диетолог Маргарита Королёва.

По словам медика, эти продукты содержат насыщенные жиры, которые крайне необходимы для работы альвеолярного аппарата лёгких. Помимо этого они входят и в клеточные мембраны. Эти жиры, как подчеркнула диетолог, следует употреблять в первой половине дня в пределах нормы.

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«Нелишним будет добавить в рацион столовую ложку настоящего рыбьего жира и витамин D3», — цитирует агентство «Москва» Королёву.

Вместе с тем не стоит забывать об употреблении продуктов с содержанием витамина С. Как отметила диетолог, одним из самых лучших вариантов считается квашеная капуста. При этом врач напомнила, что голодание и жёсткие диеты ведут к снижению иммунитета, что крайне опасно во время распространения «омикрона».