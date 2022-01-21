Гашимов привязал себя к дереву и совершил самосожжение. Видео 18+

В настоящее время в прокуратуре Хатаинского района проводится расследование по факту самоубийства 19 января около 20 часов Надиром Гашимовым 1959 года рождения, устроившим самосожжение, предварительно привязав себя к дереву проволокой

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры в ответ на поступивший запрос в связи с видеозаписями, распространенными в социальных сетях.

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В ходе расследования тело Надира Гашимова было осмотрено, никаких внешних повреждений, кроме ожоговых повреждений, на теле не обнаружено.

В настоящее время расследование продолжается, общественности будет предоставлена дополнительная информация.

