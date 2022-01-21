Семьи шехидов получат материальную поддержку из внебюджетных средств

Часть внебюджетных средств будет направлена в фонды, созданные для поддержки семей шехидов.

Кабинет министров внес изменения в соответствующее решение.

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К постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики №442 от 17 октября 2017 года добавляется пункт:

«Часть внебюджетных средств, предусмотренных на государственные и общественно значимые цели, расходуется на выплату средств фондам, созданным в целях оказания поддержки семьям шехидов и раненым при защите территориальной целостности Азербайджанской Республики, а также оказание финансовой поддержки мероприятиям по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики».