Азербайджан и Сербия отменяют визовый режим

Визовые требования между Азербайджаном и Сербией будут отменены.

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Это нашло отражение в законопроекте «Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих общегражданские паспорта», который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.