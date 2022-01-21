Квартира в Монтенегро, дачи и не только: список конфискованного имущества Эльдара Гасанова

Суд вынес решение о конфискации имущества приговоренного к 10 годам лишения свободы экс-посла Эльдара Гасанова.

Согласно приговору, будет конфисковано имущество обвиняемого, на которое был наложен арест: садовый дом и земельный участок в поселке Нардаран Сабунчинского района столицы; квартира в Насиминском районе столицы; магазин в Наримановском районе столицы; земельный участок в поселке Новханы Абшеронского района; частный дом в Хатаинском районе; квартира в Монтенегро.

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