Рамиз Мехтиев не принял отставку Керима Шукюрова

Руководство Национальной академии наук Азербайджана не приняло заявление об отставке генерального директора Института истории профессора Керима Шукюрова.

Об этом сообщили в академии.

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Шукюров днем обратился к руководству НАНА с заявлением об отставке. В связи с этим при председательстве президента НАНА Рамиза Мехтиева с участием вице-президентов было проведено совещание. Отставка К.Шукюрова была отклонена.

Напомним, что 19 января на заседании президиума НАНА Р.Мехтиев резко раскритиковал деятельность Института истории. 20 января К.Шукюров прокомментировал прозвучавшую в адрес института критику и заявил, что 21 января подаст в отставку.

«Рамиз Мехтиев ни разу не пригласил меня обсудить институт, в период моего руководства. Я тяжело перенес COVİD-19, последствия которого испытываю сейчас, лежал в больнице, мои полномочия были переданы вице-президенту. Он ни разу не поинтересовался моим здоровьем. Оставлю в стороне такое непрофессиональное и негуманное управление. Он даже не читал годовой научный отчет Института истории за 2021 год. Президент НАНА занимается не интеллектуальным диалогом, а интригами бытового уровня, что делает его повесткой дня академии. А я всю свою деятельность посвятил созданию современного Института истории, способного отвечать современным вызовам», — сетовал он.