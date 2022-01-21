В Азербайджане пенсионерам недоплатили 6 млн манатов

В течение прошлого года в пенсионных выплатах 18 тыс. человек были выявлены недоплаты. Годовая сумма недоплаты составила около 6 млн манатов.

Об этом заявил директор Центрального филиала по назначению социальных выплат Государственного фонда социальной защиты Азербайджана (ГФСЗ) Маил Мамедов.

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«Пенсии граждан были пересчитаны и на их карты перечислена недостающая сумма», — отметил М.Мамедов.