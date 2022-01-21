Будет переиздан скандальный орфографический словарь азербайджанского языка

Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан в этом году.

Об этом в ответ на запрос Report заявил вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

По его словам, обновленный словарь планируется опубликовать в течение 2022 года:

«В этом году планируется выпустить второе издание нового орфографического словаря азербайджанского языка в усовершенствованном виде, что входит в план научно-издательской деятельности. Институту языкознания дано соответствующее поручение о недопущении каких-либо недочетов».

Отметим, что слово «hörümçək» (паук) не вошло в опубликованный в прошлом году орфографический словарь азербайджанского языка, вместо него в словарь был включен неологизм spayder, что вызвало бурную реакцию общества. Президент НАНА Рамиз Мехтиев на заседании президиума 19 января заявил, что не доволен объяснениями ответственных за публикацию словаря, и ожидает от них более серьезных и здравых доводов. Институт языкознания и ответственные лица назвали проблему чисто техническим недочетом.

Напомним, что «Орфографический словарь азербайджанского языка» составляется каждые 5 лет.