Проводивший поминки житель Бардинского села избил оштрафовавшего его полицейского

В Азербайджане к сотруднику полиции применили насилие.

Об этом сообщили в Бардинской районной прокуратуре.

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19 января около 13:00 в районную прокуратуру поступила информация, что на территории села Зюмюрхан участкового Отделения общественной безопасности Бардинского районного отдела полиции Алияра Газиева при исполнении им служебных обязанностей ударил кулаком в лицо житель села Рафаил Искендеров 1974 г.р.

Житель села проводил поминки в нарушение правил карантинного режима, за что по отношению к нему были приняты административные меры взыскания.

По факту в Бардинской районной прокуратуре заведено уголовное дело по статье 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР.

Рафаил Искендеров задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

Следствие продолжается.