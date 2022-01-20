Пассажиров регулярных автобусных рейсов в Агдам и Шушу будут сопровождать гиды.

Об этом сообщили в Государственной службе автомобильного транспорта Азербайджана в ответ на запрос Trend.

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Отметим, что с 24 января будут организованы регулярные автобусные рейсы в Агдам и Шушу. Стоимость проезда по маршруту Баку-Шуша-Баку в одну сторону составит 10,4 маната, по маршруту Баку-Агдам-Баку — 9,4 маната.

Приобрести билеты на автобусные рейсы на освобожденные территории можно только в режиме онлайн посредством портала YolumuzQarabaga.az.